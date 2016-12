Sci, slalom Levi: Kristoffersen beffa Hirscher

Secondo acuto in Coppa del Mondo per Henrik Kristoffersen. Il baby norvegese, classe '94, si è aggiudicato lo slalom speciale di Levi, in Finlandia, seconda prova della stagione. Kristoffersen ha beffato Marcel Hirscher, al comando dopo la prima manche: il campione austriaco, vincitore delle ultime tre coppe di cristallo, si è dovuto accontentare del secondo posto. Podio completato dal tedesco Neureuther, quinto l'azzurro Patrick Thaler.