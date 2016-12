Sci, stagione al via: Innerhofer può far sognare l'Italia Gli azzurri partono speranzosi. Tra le donne c'è il rientro della Vonn

SIMONE REDAELLI 23 ottobre 2014

E' arrivato il freddo e anche la neve: così è tutto pronto per la nuova stagione sciistica mondiale che partirà sabato con il gigante femminile a Soelden sul ghiacciaio Rettenbach. Una stagione lunga che si concluderà con le finali di Meribel (Francia) il 22 marzo prossimo. A metà febbraio anche i Mondiali a Beaver Creek e Vail. Rientro, che avverrà solo a dicembre, per Lindsey Vonn dopo i devastanti infortuni alle ginocchia. La statunitense andrà alla caccia di Fenninger, Gut e Weirather. In campo maschile mancherà Aksel Lund Svindal per infortunio e gli occhi di tutti saranno puntati su Hirscher, Pinturalut, Ligety e il sempre verde Miller.

LE SPERANZE ITALIANE Gli italiani non partono con i gradi di favoriti, ma fiduciosi di poter dire la loro in quasi tutte le specialità. La punta di diamante è sicuramente rappresentata da Christof Innerhofer: reduce dalle due medaglie olimpiche di Sochi ci si aspetta da lui grandi cose nelle discipline veloci. Una squadra azzurra molto competitiva quella che scenderà in pista tra le porte larghe con Peter Fill, Werner Hell, Dominik Paris, Siegmar Klotz e Silvano Varettoni. Nel gigante di Solden, invece, scenderanno subito in pista i veterani Massimiliano Blardone e Davide Simoncelli. I due "vecchietti" sono pronti a dare battaglia e fare da chioccia al giovane debuttante Simon Maurberger. Per cercare risultati bisognerà puntare soprattutto su Roberto Nani e Luca De Aliprandini. Tra i pali stretti, nello slalom speciale, si attende la rinascita di Giuliano Razzoli. Patrick Thaler, Stefano Gross e Cristian Deville completano il gruppo con buone chance di finire tra i migliori in ogni gara. Assente putroppo Manfred Moelgg che in estate si è rotto il tendine d'Achille e seguirà il circo bianco come commentatore tv.

Tra le donne azzurre ci sono pochi nomi di spicco, ma si punta forte sulle nuove leve. In gigante si punta molto su Nadia Fanchini che è reduce da una buona stagione e si è allenata bene. Manuela Moelgg, Federica Brignone e Irene Curtoni formano una squadra compatta e competitiva. Non ci sarà Denise Karbon che si è ritirata. Passando alla velocità da tenere d'occhio Francesca Marsaglia, Elena Curtoni, Sofia Goggia e le due stelline Marta Bassino e Karoline Pichler. Dal rendimento quasi sicuro ecco Elena Fanchini, Daniela Merighetti, Verena Stuffer e Hanna Schnarf. In slalom poche possibilità di conquistare un podio: ci proveranno Irene Curtoni, Chiara Costazza, Nicole Agnelli e Michela Azzola.

NIENTE DISCESA DI BORMIO Purtroppo non ci sarà la discesa sulla mitica Stelvio di Bormio, storico appuntamento dopo Natale. La libera del 28 dicembre resterà in Italia, ma si terrà a Santa Caterina Valfurva. Il tutto perché la Sib, società degli impianti di risalita a Bormio, ha chiesto ufficialmente la rinuncia per non condizionare il turismo nelle feste natalizie.

IL CALENDARIO MASCHILE 26 ottobre 2014 Sölden Austria Rettenbach GS

16 novembre 2014 Levi Finlandia Levi Black SL

29 novembre 2014 Lake Louise Canada Men’s Olympic Downhill DH

30 novembre 2014 Lake Louise Canada Men’s Olympic Downhill SG

5 dicembre 2014 Beaver Creek Stati Uniti Birds of Prey DH

6 dicembre 2014 Beaver Creek Stati Uniti Birds of Prey SG

7 dicembre 2014 Beaver Creek Stati Uniti Birds of Prey GS

13 dicembre 2014 Val-d’Isère Francia La face de Bellevarde GS

14 dicembre 2014 Val-d’Isère Francia La face de Bellevarde SL

19 dicembre 2014 Val Gardena Italia Saslong SG

20 dicembre 2014 Val Gardena Italia Saslong DH

21 dicembre 2014 Alta Badia Italia Gran Risa GS

22 dicembre 2014 Madonna di Campiglio Italia 3-Tre SL

28 dicembre 2014 Santa Caterina Valfurva Italia Pista Deborah Compagnoni DH

1 gennaio 2015 Monaco di Baviera Germania Olympiapark P

6 gennaio 2015 Zagabria Sljeme Croazia Crveni Spust SL

10 gennaio 2015 Adelboden Svizzera Chuenisbärgli GS

11 gennaio 2015 Adelboden Svizzera Chuenisbärgli SL

16 gennaio 2015 Wengen Svizzera Männlichen/Jungfrau Lauberhorn SC

17 gennaio 2015 Wengen Svizzera Lauberhorn DH

18 gennaio 2015 Wengen Svizzera Männlichen/Jungfrau SL

23 gennaio 2015 Kitzbühel Austria Streifalm SG

23 gennaio 2015 Kitzbühel Austria Streif/Ganslern SC

24 gennaio 2015 Kitzbühel Austria Streif DH

25 gennaio 2015 Kitzbühel Austria Ganslern SL

27 gennaio 2015 Schladming Austria Planai SL

21 febbraio 2015 Saalbach-Hinterglemm Austria Zwölfer DH

22 febbraio 2015 Saalbach-Hinterglemm Austria Zwölfer SG

28 febbraio 2015 Garmisch-Partenkirchen Germania Kandahar DH

1 marzo 2015 Garmisch-Partenkirchen Germania Kandahar GS

7 marzo 2015 Lillehammer Kvitfjell Norvegia Olympiabakken DH

8 marzo 2015 Lillehammer Kvitfjell Norvegia Olympiabakken SG

14 marzo 2015 Kranjska Gora Slovenia Podkoren GS

15 marzo 2015 Kranjska Gora Slovenia Podkoren SL

18 marzo 2015 Méribel Francia Roc de Fer DH

19 marzo 2015 Méribel Francia Roc de Fer SG

21 marzo 2015 Méribel Francia Roc de Fer GS

IL CALENDARIO FEMMINILE 25 ottobre 2014 Sölden Austria Rettenbach GS

15 novembre 2014 Levi Finlandia Levi Black SL

29 novembre 2014 Aspen Stati Uniti Lower Ruthie’s GS

30 novembre 2014 Aspen Stati Uniti Lower Ruthie’s SL

5 dicembre 2014 Lake Louise Canada Men’s Olympic Downhill DH

6 dicembre 2014 Lake Louise Canada Men’s Olympic Downhill DH

7 dicembre 2014 Lake Louise Canada Men’s Olympic Downhill SG

13 dicembre 2014 Courchevel Francia Émile Allais GS

14 dicembre 2014 Courchevel Francia Émile Allais SL

20 dicembre 2014 Val-d’Isère Francia Oreiller-Killy DH

21 dicembre 2014 Val-d’Isère Francia Oreiller-Killy SG

28 dicembre 2014 Semmering Austria Panorama GS

29 dicembre 2014 Semmering Austria Panorama SL

1 gennaio 2015 Monaco di Baviera Germania Olympiapark P

4 gennaio 2015 Zagabria Sljeme Croazia Crveni Spust SL

10 gennaio 2015 Bad Kleinkirchheim Austria Franz Klammer DH

11 gennaio 2015 Bad Kleinkirchheim Austria Franz Klammer SG

13 gennaio 2015 Flachau Austria Griessenkar SL

17 gennaio 2015 Cortina d’Ampezzo Italia Olimpia delle Tofane DH

18 gennaio 2015 Cortina d’Ampezzo Italia Olimpia delle Tofane SG

24 gennaio 2015 Sankt Moritz Svizzera Engiadina DH

25 gennaio 2015 Sankt Moritz Svizzera Engiadina SG

21 febbraio 2015 Maribor Slovenia Pohorje GS

22 febbraio 2015 Maribor Slovenia Radvanje SL

28 febbraio 2015 Bansko Bulgaria Banderica SG

1 marzo 2015 Bansko Bulgaria Banderica SC

7 marzo 2015 Garmisch-Partenkirchen Germania Kandahar DH

8 marzo 2015 Garmisch-Partenkirchen Germania Kandahar SG

13 marzo 2015 Åre Svezia Olympia GS 14 marzo 2015 Åre Svezia Olympia SL

18 marzo 2015 Méribel Francia Roc de Fer DH

19 marzo 2015 Méribel Francia Roc de Fer SG

21 marzo 2015 Méribel Francia Roc de Fer SL

22 marzo 2015 Méribel Francia Roc de Fer GS LEGENDA

GS: slalom gigante

DH: discesa libera

SG: super G

SL: slalom speciale

SC: super combinata

I MONDIALI DI VAIL E BEAVER CREEK 3 febbraio: supergigante femminile

4 febbraio: supergigante maschile

6 febbraio: discesa libera femminile

7 febbraio: discesa libera maschile

8 febbraio: supercombinata maschile

9 febbraio: supercombinata femminile

10 febbraio: gara a squadre

12 febbraio: gigante femminile

13 febbraio: gigante maschile

14 febbraio: slalom femminile

15 febbraio: slalom maschile.