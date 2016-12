Sci: Svindal si è rotto il tendine d'Achille

La stagione della Coppa del mondo di sci è finita ancora prima di cominciare per Aksel Lund Svindal . Il forte norvegese si è rotto il tendine d'Achille della gamba sinistra sabato a Solden ed è già stato operato. Lo ha annunciato lo stesso sciatore su Facebook: "Una merda. Stavo facendo una corsetta. Sono andato in ospedale a Innsbruck e dopo cinque minuti sono entrato in sala operatoria. Adesso devo guardare solo avanti".

Svindal si è sfogato: "Un infortunio grave arrivato nel momento peggiore, proprio quando la stagione sta per iniziare. Ma ora che è accaduto non c'è molto che possa fare. Adesso devo solo guardare avanti. Nessuno può dire al 100% quanto tempo ci vorrà per guarire, ma io sono pronto per le settimane che stanno arrivando. Starò in Austria per un po' prima di tornare in Norvegia e decidere ulteriormente la riabilitazione con lo staff del Centro Olimpico di Oslo. Come dicevo. La merda è arrivata!".

La stagione di sci inizierà sabato 25 ottobre a Solden con il gigante femminile, mentre domenica è programma quello maschile.