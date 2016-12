Sci, gigante Lenzerheide: acuto finale di Anna Fenninger

Anna Fenninger chiude col botto una stagione dominata. Già vincitrice della Coppa del mondo generale di sci alpino, la bella austriaca conquista anche la coppa di gigante dopo aver vinto la prova di Lenzerheide, ultima della stagione. Sul podio la connazionale Eva-Maria Brem e la svedese Jessica Lindell-Vikarby. Quarta Nadia Fanchini mentre Denise Karbon, all'ultima gara in carriera, è scesa nella seconda manche con abiti tipici altoatesini. Anna Fenninger, seconda al termine della prima manche dietro la francese Marmottan, ha chiuso con il tempo di 2'01"28 davanti alla connazionale Brem e alla svedese Lindell-Vikarby, che ha dovuto dire addio alla coppa di gigante, finita proprio alla Fenninger per una manciata di punti, 26. Buona prova per le azzurre: Nadia Fanchini chiude quarta, ai piedi del podio, Federica Brignone è nona, Manuela Moelgg è 14esimo mentre Marta Bassino finisce 19esima. Fuori classifica Denise Karbon che, all'ultima gara della carriera dopo aver annunciato il ritiro, è scesa nella seconda manche con abiti tipici altoatesini e un cesto di biscotti.