Sci, slalom Lenzerheide: dominio Shiffrin, vince anche l'ultima

Mikaela Shiffrin regina incontrastata. La campionessa olimpica, dopo essersi aggiudicata la seconda Coppa del Mondo consecutiva di slalom speciale, trionfa anche nell'ultimo slalom della stagione , quello di Lanzerheide , in Svizzera. La statunitense, classe '95, chiude in 2'04"54, staccando la svedese Frida Hansdotter (+1"44) e l'austriaca Marlies Schild (+1"66). La migliore delle italiane è Chiara Costazza , nona.

La Shiffrin domina entrambe le manche, segnando un super tempo nella prima prova e controllando poi il ritorno delle avversarie nella seconda. Niente da fare per la Hansdotter, alle spalle dell'americana anche nella classifica di disciplina. Ottima seconda manche invece sia per la Schild che per la Costazza: l'austriaca recupera tre posizioni, l'azzurra invece ne rimonta quattro.