Sci, stagione finita per Maria Riesch

Tegola per Maria Riesch: la sciatrice, caduta nella discesa di Lenzerheide, ha riportato uno strappo muscolare e diverse contusioni che le impediranno di disputare le ultime 3 gare di Coppa del Mondo, nella quale era in testa. La campionessa olimpica lascia così via libera alla vittoria finale della principale avversaria, l'austriaca Anna Fenninger, fino a oggi seconda nella classifica generale.