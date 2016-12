Sci, discesa Lenzerheide: primo podio per Innerhofer

Anche sulle nevi svizzere si riconferma il copione della prova di discesa libera visto meno di un mese fa a Sochi, con Mayer capace di superare l'azzurro Innerhofer per soli 11 centesimi. Primo successo in Coppa del mondo per l'austriaco classe '90 che ora dovrà aspettare la prossima stagione per confermarsi a questi livelli. Primo podio in carriera nella specialità anche per Ted Ligety piazzatosi secondo a pari merito grazie a una splendida prova.



Per l'Italia più staccato Dominik Paris, 17esimo in 1'31"79 mentre sono finiti fuori per errori Silvano Varettoni e Werner Heel. Con il quinto posto proprio nell'ultima prova della stagione, il norvegese Aksel Svindal è riuscito a passare in testa alla classifica generale di specialità superando con 1.091 punti l'austriaco Marcel Hirscher, che non prende parte alle prove di velocità, fermo a 1.050. Domani gli uomini saranno impegnati nel Supergigante, altra specialità in cui al comando della classifica si trova già da diverso tempo lo stesso Svindal.