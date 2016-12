Sci, Slalom Kranjska Gora: gioia Neureuther, quarto Thaler

Felix Neureuther trionfa nello slalom di Kranjska Gora, penultima prova della Coppa del Mondo di sci tra i pali stretti. Il tedesco si è imposto col tempo di 1'45"50 davanti al connazionale Fritz Dopfer, staccato di 59 centesimi e al norvegese Henrik Kristoffersen (+0"79). Ancora un quarto posto sfortunato per l'Italia con Patrick Thaler ad appena 7 centesimi dal podio. In classifica di disciplina Neureuther scavalca Hirscher in vetta.