Sci, slalom Aare: trionfo Shiffrin, sua la Coppa di specialità

Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom speciale di Aare, in Svezia, valido come prova di Coppa del mondo. La sciatrice statunitense, che giovedì prossimo compirà 19 anni e che a Sochi si è laureata campionessa olimpica proprio in slalom, ha fermato il cronometro sul tempo di 1’50”66 precedendo le svedesi Maria Pietilae-Holmner e Anna Swenn-Larsson, giunte al traguardo con un ritardo rispettivamente di 20 e 28 centesimi di secondo.

Il successo consente alla Shiffrin di vincere la Coppa di specialità con una gara di anticipo, bissando così il successo ottenuto lo scorso anno sempre in slalom.

Ai piedi del podio di Aare un’altra svedese, Frida Hansdotter, che si è piazzata davanti alla francese Nastasia Noens. Settima la tedesca Maria Hoefl-Riesch, solo nona la slovena Tina Maze. Giornata da dimenticare per le italiane. La migliore è Chiara Costazza, 16.esima con un ritardo di 2”20 dalla Shiffrin. Michela Azzola ha chiuso al 22.esimo posto.

Nella classifica generale di Coppa del mondo Maria Hoefl-Riesch torna al comando con 1180 punti scavalcando l’austriaca Anna Fenninger, ferma a 1151.