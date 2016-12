Sci, Gigante Aare: bis Fenninger, Moelgg sesta

Anna Fenninger dimostra di avere un ottimo feeling con Aare . La 24enne austriaca, c ampionessa olimpica in SuperG , ha vinto il secondo gigante consecutivo sulla pista svedese. Sul podio salgono anche la tedesca Viktoria Rebensburg e la sciatrice di casa Jessica Lindell-Vikarby . Delusione per Tina Maze, fuori nella seconda manche. La migliore delle azzurre è Manuela Moelgg , sesta davanti a Nadia Fanchini e Federica Brignone.

Anna Fenninger, che aveva chiuso al comando anche la prima manche, ha fermato il cronometro sul tempo di 2’00”15 con 61 centesimi di vantaggio sulla Rebensburg e 68 sulla Lindell-Vikerby. Giornata da dimenticare per Tina Maze, una delle protagoniste più attese: la slovena, oro olimpico a Sochi in discesa e in gigante, dopo avere chiuso la prima manche al terzo posto è stata costretta a fermarsi a seguito di due gravi errori commessi nella seconda parte della gara. Brutta caduta anche per la francese Anemone Marmottan, seconda al termine della prima manche. Ai piedi del podio l’austriaca Eva-Maria Brem, piazzatasi davanti alla svedese Maria Pietilae-Holmner.

Poi le azzurre, con Manuela Moelgg sesta, Nadia Fanchini settima e Federica Brignone ottava. Decisamente più indietro le altre: Denise Karbon è 16esima, Francesca Marsaglia 19esima, Nicole Agnelli 21esima alla sua prima apparizione, Michela Azzola 27esima.

Il successo odierno consente ad Anna Fenninger di balzare al comando della classifica generale di Coppa del mondo con 1151 punti, sette in più della tedesca Maria Hoefl-Riesch (decima oggi ad Aare). Nella classifica di gigante resta al comando la svedese Jessica Lindell-Vikarby, a +14 sulla Fenninger.