Sci, discesa Kvitfjell: vince Guay, sorpasso Svindal nella generale

I due vincitori ex aequo della discesa di ieri non riescono a ripetersi: Jansrud deve accontentarsi del quinto posto, mentre Streitberger è solo undicesimo. Sesto posto per Aksel Lund Svindal, che grazie ai 40 punti conquistati scavalca Marcel Hirscher al comando della classifica generale: il norvegese sale a quota 982 punti e si porta a +27 sull'austriaco.



Christof Innerhofer, vincitore di due medaglie a Sochi, non va oltre la 15esima posizione (1'23"22). La gara è stata disputata su un tracciato leggermente più lungo rispetto a quello della prima discesa, ma comunque notevolmente più corto rispetto al solito a causa della pioggia caduta in questi giorni nella località norvegese. Per il 32enne Guay si tratta della quinta vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la seconda in stagione dopo quella ottenuta il 21 dicembre nella discesa in Val Gardena.