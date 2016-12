Sci, CdM: cancellato lo slalom gigante a Kranjska Gora e la discesa a St.Moriz

La troppa neve ha costretto gli organizzatori a cancellare lo slalom gigante di Coppa del Mondo donne in programma a Kranjska Gora e la discesa uomini a St. Moriz . Sulla località slovena è caduto più di un metro di neve e, nonostante il duro lavoro per ripulire la pista, la pioggia ha complicato ulteriormente la situazione. A St.Moriz, invece, è stata la nebbia a fermare gli atleti.

Questa era anche l'ultima gara della specialità slalom gigante prima dei Giochi Olimpici di Sochi, e non è ancora stata definita la data di recupero. E' probabile che per vedere il prossimo slalom gigante donne dovremo aspettare il 18 febbraio, durante la manifestazione olimpica. Nella specialità discesa è molto probabile che la competizione sospesa non verrà recuperata. Se così fosse, il norvegese Aksel Svindal avrebbe già vinto la coppa di disciplina con due gare di anticipo: ha infatti 440 punti, seguito dall'austriaco Hannes Reichelt con 360.