Sci, Lindsey Vonn non perde il sorriso

La Vonn non perde il sorriso. La bella sciatrice americana ha postato sul suo profilo Twitter una foto del suo ginocchio protetto da un tutore. La compagna del campione di golf Tiger Woods ha dovuto rinunciare alle Olimpiadi di Sochi 2014 a causa dell'ennesimo grave infortunio, ma non si è persa d'animo e recentemente ha dichiarato: "Dopo aver preso la decisione di non partecipare ai Giochi Olimpici mi sono però convinta a continuare altri quattro anni. Sono motivata".