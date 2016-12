Sci, Super Combinata: a Defago il SuperG maschile

Più indietro Christof Innerhofer in 1.11.26, Werner Heel in 1.11.54 e Silvano Varettoni in 1.11.55. Mentre Matteo Marsaglia ha commesso un erroraccio chiudendo in 1.18.13, fuori è finito Dominik Paris per salto di porta: per lui, trionfatore l'anno scorso sulla Streif, questa tappa di Kitzbuehel è stata davvero piena di delusioni. Si è gareggiato sotto una fittissima nevicata cominciata la scorsa notte. A causa di vento in quota, la partenza della gara è stata poi abbassata rendendo così la competizione non solo più corta ma anche più facile, con distacchi minimi, ed aperta ad un risultato positivo per un vasto campo di concorrenti.

Alle ore 18 è in programma, alla luce di riflettori, una prova di slalom speciale. Oltre che come gara a se stante, infatti, il supergigante di Kitzbuehel è valido anche come parte della Super Combinata con lo slalom serale. Per questo, cercando punti per la classifica generale dove è alle spalle di Svindal, al supergigante in funzione della Super Combinata ha partecipato il campionissimo di slalom Marcel Hirscher. L'austriaco ha chiuso con un ritardo di 1 secondo e 58 centesimi.