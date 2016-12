Sci, SuperG Cortina: gioia Gut, Stuffer quarta

Grande successo di Lara Gut nel SuperG di Coppa del Mondo di Cortina d'Ampezzo che sostituisce quello non disputato a Garmisch-Partenkirchen per assenza di neve. La sciatrice svizzera ha chiuso col tempo di 1'27"81 staccando di solo 12 centesimi Tina Weirather. Sul gradino più basso del podio sale, invece, Maria Hoefl-Riesch a 6 decimi dalla Gut. Ottimo quarto tempo (1'28"49) per l'azzurra Verena Stuffer partita col pettorale numero 3.