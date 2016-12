Sci, SuperG Cortina: acuto Goergl, Stuffer ottava

Nuovo acuto di Goergl in Coppa del Mondo. L'austriaca si è aggiudicata il SuperG di Cortina d'Ampezzo, bissando così il successo ottenuto dodici giorni fa nella discesa libera di Altenmarkt-Zauchensee. La trentaduenne austriaca, al sesto successo in carriera in Coppa, ha preceduto la tedesca Maria Riesch, seconda con un distacco di appena quattrp centesimi, e la connazionale Nicole Hosp, terza con un ritardo di 34 centesimi. Ottava l'azzurra Verena Stuffer.