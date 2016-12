Sci, discesa Wengen: vince Kueng, Fill settimo

Lo svizzero Patrick Kueng vince la discesa libera di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Kueng, che realizza il miglior tempo in 1'32"66, centra il secondo successo in carriera piazzandosi davanti all'austriaco Hannes Reichelt (1'32"72) e al norvegese Aksel Svindal (1'32"73). Settimo, e migliore degli italiani, è Peter Fill. Più indietro gli altri: 15.mo Heel, 21.mo Innerhofer, 25.mo Varettoni, 26.mo Paris.