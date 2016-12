Sci, a Ligety la supercombinata di Wengen

Lo statunitense Ted Ligety ha vinto la supercombinata di Wengen, la prima delle due in programma in questa stagione. Secondo posto per il francese Alexis Pinturault, terza piazza al croato Natko Zrncic-Dim. Grazie al quinto posto, il norvegese Aksel Svindal passa invece in testa alla classifica generale di coppa superando l'austriaco Marcel Hirscher, che non ha preso parte alla gara. Per l'Italia il migliore è stato Christof Innerhofer, settimo.