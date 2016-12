Sci: Lindsey Vonn, operazione ai legamenti perfettamente riuscita

Lindsey Vonn è stata operata al ginocchio destro per la ricostruzione dei legamenti. L'intervento chirurgico, effettuato dal professore Jim Andrews, è perfettamente riuscito. La sciatrice statunitense, dovrà stare a riposo per qualche mese e salterà le prossime Olimpiadi di Sochi. La Vonn tornerà sulle piste solo nella prossima stagione con un chiaro obiettivo in testa: i Mondiali che si disputeranno a casa sua a Vail.