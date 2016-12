Sci, slalom Flachau: vince Mikaela Shiffrin

Gara perfetta per Mikaela Shiffrin che a Flachau, in Austria, conquista lo slalom speciale della Coppa del Mondo di sci alpino. La talentuosa 18enne statunitense, alla terza vittoria stagionale in slalom, ha chiuso con il tempo di 1'45"83, conservando la leadership ottenuta nella prima manche. Il podio è completato da due svedesi, Frida Hansdotter (+0.83) e Maria Pietilae-Holmner (+1.14), rispettivamente seconda e terza. Quarta la tedesca Maria Hoefl-Riesch.