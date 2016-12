Sci, slalom Adelboden: autorità Hirscher, Moelgg quinto

Marcel Hirscher s'impone d'autorità nello slalom di Adelboden, in Svizzera, prova valida per il Mondiale di sci alpino. Il campione austriaco, in vetta sia nella classifica di disciplina che in quella generale, chiude col tempo di 1'49"75, davanti allo svedese Andre Myhrer (+0"29) e al norvegese Henrik Kristoffersen (+0"66). Manfred Moelgg chiude quinto, staccato di un secondo. Bene anche Patrick Thaler, sesto grazie ad una super seconda manche.