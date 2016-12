Sci, supercombinata Altenmarkt: gioia Gagnon, male le azzurre

Grazie ad una splendida manche di slalom, Marie-Michele Gagnon vince la supercombinata di Altenmarkt, in Austria, prova valida per il Mondiale di sci alpino femminile. La campionessa canadese, 16.a dopo la manche di discesa, ferma il cronometro su 2'05"55 e s'impone davanti all'austriaca Kirchgasser e alla tedesca Hoefl-Riesch, staccate rispettivamente 32 e 39 centesimi. Male le italiane in gara, tutte fuori dalle prime 15 posizioni.