Sci, discesa Alternmarkt: vince Elisabeth Goergl

Sulla pista di Altenmarkt, in Austria, le padrone di casa non tradiscono e fanno doppietta nella discesa libera, prova valida per la Coppa del Mondo di sci. La vittoria va alla veterana Elisabeth Goergl che taglia il traguardo in 1'47"45, unica sotto il muro dell'1'48, davanti ad Anna Fenninger (1'48"01). Terza la tedesca Maria Hoefl-Riesch (1'48"08). Restano ai piedi del podio Tina Weirather e un'altra austriaca, Nicole Hosp.