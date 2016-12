Sci, Gigante Lienz: Anna Fenninger trionfa in casa

Trionfo di Anna Fenninger nello slalom Gigante di Lienz, in Austria. La 24enne beniamina di casa si imposta sulla pista di casa col tempo di 1'08"35 conquistando il quinto successo in Coppa del mondo in carriera, il quarto in Gigante. Seconda la svedese Jessica Lindell-Vikarby che, dopo essersi aggiudicata la prima manche, è arrivata al traguardo con mezzo secondo di ritardo. Sul gradino più basso del podio sale la 18enne statunitense Mikaela Shiffrin.