Sci, gigante Val d'Isere: dominio Weirather, Brignone quarta

Tina Weirather domina lo slalom gigante della Val d'Isere. La sciatrice del Liecthenstein trionfa sulla Oreiller-Killy completando le due manche in 2'24"10, davanti alla svizzera Lara Gut, seconda a 73 centesimi dalla vincitrice, e alla svedese Pietilae-Holmner, staccata di 95 centesimi. Quarta l'azzurra Federica Brignone, che manca per solo 16 centesimi il suo settimo podio in Coppa del Mondo. Tra le prime quindici anche Nadia Fanchini, 14esima.