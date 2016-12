Sci, gigante Alta Badia: vince Hirscher, male gli azzurri

Più indietro gli altri azzurri: Eisath è 19esimo, Simoncelli 21esimo, Blardone 25esimo e De Aliprandini 26esimo. In classifica generale comanda sempre il norvegese Svindal (oggi 13esimo) con 530 punti, ma Hirscher grazie alla vittoria odierna (la 21esima in Coppa, la nona in gigante) sale a quota 435 e riduce a 95 punti il distacco dal leader. Nella classifica di specialità l'austriaco allunga su Ligety: il vincitore delle ultime due Coppe del Mondo si porta a 320, lo statunitense lo segue con 260. Gli uomini torneranno in pista tra una settimana a Bormio, dove è in programma una discesa.