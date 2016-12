Sci, discesa Val Gardena: sorpresa Guay, delusione azzurra

Il canadese Erik Guay trionfa a sorpresa nella discesa libera della Val Gardena davanti al norvegese Kjetil Jansrud e al francese Johan Clarey. Grande delusione per il gruppo azzurro con Werner Heel che chiude in ottava posizione e Peter Fill in decima. Quarta piazza per il vincitore del Super Gigante di sabato sulla pista della Sasslong, il norvegese Aksel Lund Svindal. Quinto lo statunitense Bode Miller.