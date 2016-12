Sci, discesa Val d'Isere: vince la Kaufmann-Abderhalden

Prova incolore delle italiane: la migliore è Daniela Merighetti, 17esima (+1"53), seguono Nadia Fanchini, Verena Stuffer e Francesca Marsaglia, rispettivamente 22a, 23a e 24a, mentre sono lontanissime Camilla Borsotti (+2"70) e Johanna Schnarf (+3"65).

Caduta Elena Fanchini. Fuori gara, per salto di porta, la campionessa statunitense Lindsey Vonn. La gara è stata interrotta due volte, per la caduta di atlete: in particolare, la francese Marie Marchand-Arvier ha riportato un leggero trauma cranico dopo essere volata nella neve in seguito all'atterraggio. Nella classifica generale di Coppa del Mondo la Weirather guida con 495 punti davanti alla Hoefl-Riesch, 490, alla Gut, 488, e alla Fenninger, 461, mentre nella classifica di discesa la Hoefl-Riesch comanda con 265 punti sulla Kaufmann-Abderhalden, 259. Domani, in Val d'Isere, è in programma uno slalom gigante.