Sochi 2014, Napolitano ha consegnato il Tricolore a Zoeggeler

Il presidente della Repubblica ha spronato gli atleti azzurri a rendere onore al Paese. "Voi che praticate lo sport nelle grandi occasioni e siete l'orgoglio dell'Italia siate animati da spirito patriottico. Dovete fare vincere l'Italia e rendere onore e prestigio ala nazione. Abbiate orgoglio nazionale ma non nazionalismo, non contrapposizione ad altre nazioni", ha detto. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha invece sottolineato i meriti, sportivi e umani di Zoeggeler. "Signor Presidente, lei consegna la bandiera ad un atleta formidabile, a una persona speciale, simbolo ed esempio di lealtà per tutti gli italiani. Armin Zoeggeler, e non è un gioco di parole, è una bandiera dello sport italiano che alle Olimpiadi di Soci 2014 diventerà un portabandiera", ha detto in apertura della cerimonia.