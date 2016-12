Sci, slalom di Courchevel: vittoria e record per Marlies Schild

Gara da incorniciare per le Schild nello slalom speciale di Courchevel. Marlies ha dominato infatti tra i pali stretti, chiudendo in 1'45"17 davanti alla svedese Frida Hansdotter (1'45"50) e alla sorellina Bernadette (1'46"39). Per Marlies Schild è record: 34 vittorie nello slalom speciale, come la leggendaria svizzera Vreni Schneider. Niente vittoria e podio lontanissimo invece per l'americanina Mikaela Shiffrin. Male anche le azzurre.