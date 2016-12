Sci: la Worley vince il Gigante di St. Moritz

Il gigante di Cdm femminile di St. Moritz è stato vinto dalla francese Tessa Worley in 2'07.62 davanti alla svedese Jessica Lindell-Vikarby (2'07.99) ed alla slovena Tina Maze (2'08.41). Miglior azzurra - fuori la Karbon nella seconda manche dopo che nella prima aveva ottenuto un ottimo quinto tempo - Nadia Fanchini settima in 2'09.56. C'è poi una eccellente Francesca Marsaglia che, pur con l'altissimo pettorale 52, ha chiuso nona.

Chiude la classifica azzurra Manuela Moelgg 13.esima (2'10.27). La coppa del mondo donne va ora in Francia, a Courchevel, dove martedì è in programma uno slalom speciale, la disciplina in cui l'Italia è ancora debolissima.