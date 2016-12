Sci, Gigante Beaver Creek: Ligety non sbaglia, show di Miller

Grandi emozioni nello Slalom Gigante di Beaver Creek: doppietta statunitense con Ted Ligety che chiude al comando col tempo finale di 1'15"94 rifilando 1 secondo e 32 centesimi al connazionale Bode Miller. Per il due volte campione del Mondo di sci è un ritorno in grande stile dopo due anni di inattività per la nascita del figlio. Completa il podio l'austriaco Marcel Hirscher, staccato di 1'82 da Ligety. Il migliore degli azzurri è Roberto Nani, decimo con il ritardo di 3'23".