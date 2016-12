Sci, discesa Beaver Creek: trionfa Svindal

Aksel Lund Svindal si conferma re della velocità. Il norvegese vince la seconda discesa libera della stagione sulle nevi di Beaver Creek , in Colorado, e consolida il suo primato nella classifica generale della Coppa del Mondo. Svindal ha chiuso la sua prova in 1'44"50, precedendo di 17 centesimi l'austriaco Hannes Reichelt e di 20 centesimi l'italiano Peter Fill, ottimo terzo .

Per l'altoatesino si tratta del primo podio dal 16 gennaio 2009, quando fu secondo nella supercombinata di Wengen. Dominik Paris non è riuscito a bissare il successo nella gara d'esordio a Lake Louise: l'azzurro ha terminato in nona posizione (1'45"37), preceduto anche dal compagno di nazionale Werner Heel (1'45"35). Nella classifica generale Svindal conduce con 140 punti di vantaggio su Marcel Hirscher e 158 su Reichelt. Gli uomini torneranno in pista sabato, ancora a Beaver Creek, dove è in programma un SuperG.