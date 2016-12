Sci, torna la Vonn: "Parteciperò alla discesa"

Lindsey Vonn torna in pista. Dopo la recente caduta in allenamento e il conseguente infortunio al ginocchio già operato che aveva fatto presagire il peggio, la campionessa americana è pronta a rimettersi gli sci e sarà regolarmente al cancelletto di partenza per la discesa di Lake Louise in programma venerdì. "E' bello essere di nuovo in tour con la coppa del Mondo! Dopo qualche buon allenamento a casa a Vail e una solida prova cronometrata di discesa ieri ho deciso di prendermi oggi un giorno di riposo. Gareggerò domani. Non vedo l'ora per la mia prima gara!", ha scritto Lindsey sul proprio profilo Facebook. La Vonn ha confermato anche con un post su Twitter la sua partecipazione alla discesa. Certo, la strada per tornare a vicnere sarà lunga: "Ero un po' nervosa per la mia prima prova di gara da febbraio, ma è andata bene, sentivo il ginocchio stabile. So che devo migliorare e ritrovare fiducia", ha commentato l'americana, oro olimpico in discesa a Vancouver 2010.