Sci, SuperG Lake Louise: trionfa Svindal, 4° Innerhofer

Dopo la vittoria di Dominik Paris in discesa, gli azzurri restano giù dal podio nel SuperG di Lake Louise (Canada), il primo stagionale in Coppa del Mondo. La vittoria è andata al norvegese Aksel Lund Svindal che ha sciato alla grande nella parte finale della pista Olympic e ha chiuso con il tempo di 1'28"53 centrando il quarto successo consecutivo in SuperG e il quinto in carriera a Lake Louise. Innerhofer, primo azzurro, è quarto.