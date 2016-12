Sci, alla Gut la discesa Beaver Creek: terza Elena Fanchini

Secondo successo stagionale per Lara Gut che dopo il gigante di Soelden conquista la discesa di Beaver Creek , prova che inaugura il weekend di Coppa del Mondo in Usa. La svizzera è stata la più veloce in 1'41"26, precedendo Tina Weirather (1'41"73), portacolori del Liechtenstein, e Elena Fanchini. L'azzurra, presentatasi come terza al cancelletto di partenza, ha chiuso in 1'42"24, tenendosi dietro Suter, Fenninger, Aufdenblatten e Heofl-Riesch.

Elena Fanchini, 28 anni e la medaglia d'argento in discesa ai Mondiali di Bormio del 2005, ha centrato il secondo podio in carriera in Coppa del Mondo dopo la vittoria, sempre in discesa e nel 2005, a Lake Louise. Indietro le altre azzurre: fuori dalla top ten Verena Stuffer che paga 1"86 alla Gut mentre sono lontane Daniela Merighetti (+2"60), Nadia Fanchini (+2"70), Francesca Marsaglia (+2"79), Camilla Borsotti (+3"48) e Lisa Agerer (+3"72). Uscite di pista Elena Curtoni e Sofia Goggia. Nella classifica di Coppa del Mondo guida Lara Gut con 200 punti davanti alla Shiffrin, 140, alla Weirather, 125, e alla Hoefl-Riesch, 117. La svizzera guida anche la classifica di discesa anche perchè quella di Beaver Creek era la prima della stagione. Domani è in programma il supergigante donne mentre a Lake Louise, in Canada, ci sarà la prima discesa degli uomini.