Sci: Vonn, che botta. Altra caduta per la statunitense

Altra brutta caduta per Lindsay Vonn. L'olimpionica americana è fatta male sulle nevi di Copper Mountain in Colorado. Un portavoce del team a stelle e strisce di sci, Tom Kelly, ha raccontato che la Vonn è stata adagiata su una slitta. Per la campionessa si parla, però, di una parziale rottura del legamento operato a febbraio anche se aspettano gli esami ufficiali. A questo punto la stagione è a forte rischio.