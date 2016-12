Sci, Coppa del Mondo: "Torna Miller, più veloce che mai"

Al via, sabato 26 ottobre, la prima prova di Coppa del Mondo di sci alpino. Al ritrovo, previsto a Solden in Austria con lo slalom gigante, oltre ai campioni in carica Marcel Hirscher e Tina Maze, sarà presente nel gruppo anche il 'crazy boy' delle nevi Bode Miller, dopo un'assenza di ben 18 mesi. Il ritorno sugli sci del 36enne è dettato dalla sua voglia di provare a rimettersi in forma in vista dei Giochi Invernali di Sochi. Miller, che non gareggia da un anno e mezzo a causa di un infortunio ad un ginocchio, ha nel frattempo avuto un figlio, si è risposato con la bionda Morgan Beck ed è ora pronto a giocarsi le sue carte per aumentare il suo bottino complessivo di 33 vittorie in Coppa del Mondo. Al di là dei risultati sportivi, Miller resta comunque l'ultimo grande eroe dello sci in grado di suscitare entusiasmi invernali: "Bode is back, fasten than ever" è lo slogan della nazionale statunitense di sci.