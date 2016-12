Sci, Coppa del mondo: la Vonn salta il Gigante di Soelden

Niente da fare per Lindsey Vonn , che non sarà in gara sabato prossimo nel Gigante di Coppa del mondo in programma a Soelden (Austria), prova di apertura della stagione 2013-2014. La campionessa statunitense preferisce recuperare perfettamente dopo il grave incidente dello scorso febbraio al Mondiale di Schaldming , quando rimediò la frattura del piatto tibiale e la rottura dei legamenti crociati del ginocchio destro.

La Vonn tornerà a gareggiare il 29 novembre prossimo nelle gare di Cdm in programma a Beaver Creek, in Colorado. Per la squadra Usa, come previsto, a Soelden sarà presente il campione Bode Miller, che era rimasto fermo per tutta la passata stagione in seguito ad un infortunio. Per quanto riguarda l'Italia, solo nelle prossime ore si saprà se in Austria gareggerà Manfred Moelgg, alle prese con dolori lombari.