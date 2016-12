Sci: Lindsey Vonn anticipa i tempi, potrebbe correre a Solden

L'olimpionica potrebbe rientrare dunque in anticipo rispetto alle previsioni originali che la volevano impegnata a Beaver Creeek a novembre: "Sono avanti con il programma di recupero. All'inizio pensavo di non gareggiare a Soelden, sembrava impossibile, ma la preparazione svolta in Cile ha dato ottimi risultati. Non sento dolore al ginocchio. Sarà un salto nel buio, ma ho sensazioni positive".

In carriera, a soli 29 anni Lindsey Vonn ha conquistato complessivamente 59 vittorie.