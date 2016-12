Paris nella storia, il suo nome su una cabina della "Streif"

Un gran numero di tifosi è accorso a Kitzbuehel per la consueta cerimonia di intitolazione di una cabinovia riservata ai vincitori sulla pista "Streif". Ospite d'onore Dominik Paris, il quale ha avuto l'onore di vedere iscritto il proprio nome inciso a fianco dei più grandi campioni dello sci capaci di imporsi sul celebre pendio austriaco. Il 24enne forestale della Val d'Ultimo ci è riuscito grazie alla mitica vittoria ottenuta nella discesa dello scorso 26 gennaio, diventando il sesto italiano nella storia dopo Gustav Thoeni, Piero Gros, Alberto Tomba, Kristian Ghedina e Cristian Deville ad essere insignito di un riconoscimento di tale portata. "E' stato un momento di enorme commozione e un riconoscimento importante che ricorderò per sempre - ha dichiarato Dominik -. Spero di potere festeggiare altri momenti come questo sin dalla prossima stagione".