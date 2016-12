Sci, il calendario della stagione 2013/2014

L'estate non è ancora iniziata, ma la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino è già pronta. La Federazione internazionale ha infatti pubblicato il calendario 2013/2014 , tagliando due gare rispetto a questa edizione. Il Circo Bianco prenderà il via il weekend del 26/27 ottobre sulle piste di Solden , in Austria. Per le Olimpiadi invernali di Sochi , la Coppa del Mondo si fermerà dal 7 al 23 febbraio.

Dunque, tutto pronto per la nuova stagione dello sci. Trentasette gli appuntamenti fissati per gli uomini, 36 per le donne. Il Circo Bianco maschile sbarcherà in Italia il 20/21 dicembre in Val Gardena (SuperG e discesa), il 22 dicembre in Alta Badia (gigante), il 29 dicembre a Bormio (discesa). Le gare femminili nel nostro Paese si svolgeranno invece il 18/19 gennaio a Cortina d'Ampezzo (discesa e SuperG).