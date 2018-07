Sci, tragedia per Bode Miller: è morta la figlia di 19 mesi

12/06/2018

Tragedia per Bode Miller: è morta Emeline, la figlia di 19 mesi. A darne la notizia è stato lo stesso ex sciatore statunitense con un post su Instagram: "Non pensavamo di poter soffrire un dolore così grande neppure in un milione di anni. Il suo amore, il suo spirito e la sua luce non saranno mai dimenticati". Secondo le prime ricostruzioni la piccola sarebbe annegata nella piscina di casa a Coto de Caza (California) e i paramedici, chiamati dalla famiglia, non sono riusciti a rianimarla.