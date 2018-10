Sci, Lindsey Vonn vede l'ultimo traguardo: "Ancora questa stagione e poi mi ritiro"

12/10/2018

Mancano solo quattro vittorie a Lindsey Vonn per eguagliare il record di 86 vittorie di Ingemar Stenmark in coppa del mondo. La statunitense ha ancora una stagione a disposizione per battere lo svedese visto che ha confermato il ritiro al termine del 2018-2019: "Se lo ottenessi sarebbe un sogno diventato realtà. Se non ce la facessi, mi resterebbe comunque una carriera incredibile, visto che sono la sciatrice più vincente della storia". Non è un'ossessione per Lindsey che non sarà al cancelletto di partenza prima di novembre a Lake Louise per discesa e Super G.



Alla Nbc Sports la Vonn è stata chiara: "Sono fisicamente arrivata ad un punto in cui non ha più senso continuare. Ovviamente vorrò rimanere fisicamente attiva quando sarò più vecchia: questo mi porta a pensare più all’avvenire che al mio presente".