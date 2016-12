Sci: Lindsey Vonn, niente Olimpiade di Sochi 2014

Lindsey Vonn non parteciperà alle prossime Olimpiadi di Sochi 2014 per infortunio. Lo ha annunciato la stessa sciatrice statunitense con una nota su facebook: "Sono molto dispiaciuta, ho fatto tutto quello che potevo ma il mio legamento crociato anteriore non è ancora pronto. Non posso competere ad alto livello". All'orizzonte c'è un'altra operazione: "Verrò sottoposta a un nuovo intervento così sarò pronta per i Mondiali".