Lo sci azzera i droni in pista. Ovvia decisione

23 dicembre 2015

La Federazione internazionale di sci ha messo messo al bando i droni utilizzati per le riprese delle gare di Coppa del mondo dopo l'incidente e la tragedia sfiorata a Madonna di Campiglio con l'austriaco Marcel Hirscher che per poco non è stato colpito da un drone caduto durante lo slalom. In nessuna gara, quindi, verrà più utilizzato il drone per le riprese dall'alto