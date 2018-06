19/06/2018

Super Hero Run. La corsa degli eroi che aiuta agli altri. E’ questo l’evento giving back 2018 fortemente voluto da Streetgames, l’organizzazione che da 13 anni porta sport e divertimento per tutte le età nei centri storici delle città. E ogni anno un evento ha sempre un fine benefico. La Super Hero run si terrà giovedì 28 giugno dalle 20 in piazza Martiri a Novara: nel kit, che viene consegnato all’iscrizione, ci sarà per tutti una mascherina e per i primi 300 iscritti anche una maglia in tessuto tecnico con il logo di Astra, title sponsor dell’evento, e un fumetto di Capitan Nova, personaggio novarese.



La corsa, inserita nel circuito Fidal, prevede un circuito di due giri da 2,7 km l’uno. Chi si aiuta? Tre le associazioni coinvolte a cui verrà devoluto il ricavato: Scorpion Protezione Civile di Novara che ha come desiderio ingrandire il parco radio per le comunicazioni; Un sorriso con Luca fondata dai genitori del ragazzo morto alcuni anni fa per il sarcoma di Ewing: i soldi saranno donati per la ricerca; Edo’s Smaile, nata per volontà dei genitori di Edoardo (piccolo affetto da una malattia rara degenerativa) che si impegna a fornire un supporto a tutte le famiglie che vivono questa realtà. Tre supereroi protagonisti ogni giorno di imprese importantissime. L’intera manifestazione si svolgerà da sabato 23 giugno a domenica 1 luglio.