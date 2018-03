Stretching: l’importanza degli esercizi di allungamento

8 marzo 2018

Un buon riscaldamento prima di cominciare la seduta di allenamento e una dose di stretching o esercizi di allungamento al termine della corsa. Questa è la regola che dovrebbero seguire tutti quelli che praticano il running (ma anche gli altri sport) siano essi principianti o atleti già evoluti. Ogni tanto capita che qualcuno metta in discussione questa pratica ma se Vanessa Ferrari e Tania Cagnotto (per fare due esempi lampanti) non fossero molto flessibili, pensate che sarebbero riuscite a vincere tutte le medaglie che sfoggiano in bacheca? La flessibilità è certamente una dote ereditaria, ma che le due atlete hanno curato e migliorato con allenamenti specifici.

Per correre bene non serve avere muscoli tanto flessibili da fare la spaccata, ma riuscire almeno a toccarsi la punta dei piedi facendo stretching sarebbe decisamente d’aiuto! Molti podisti, al contrario, trascurano l’allungamento muscolare e le esercitazioni tecniche, prediligendo gli allenamenti di corsa lunga e lenta, anticamera di un precoce pensionamento delle fibre muscolari. La ginnastica di allungamento, invece, è necessaria a scopo preventivo rispetto agli infortuni: muscoli elastici e flessibili sono meno vulnerabili all’accumulo delle tensioni che si generano in seguito alle ripetute contrazioni muscolari e alle tensioni eccentriche che si generano a ogni falcata.



Lo stretching può diventare negativo solo se si espongo le fibre muscolari a tensioni troppo elevate, sia in termini di intensità sia di tempo. Mettere in tensione i muscoli corti e sottili per oltre 45-60” e quelli tozzi e voluminosi per un paio di minuti può alterare la sensibilità dei fusi neuromuscolari, strutture che controllano lo stato di allungamento e di tensione del muscolo, che reagiscono quando si arriva a un livello eccessivo di trazione.



Gli esercizi di allungamento muscolare non servono solo per prevenire gli infortuni, ma sono molto utili per migliorare la meccanica di corsa. Un motivo in più per non trascurare lo stretching, un modo molto piacevole di dedicare al vostro corpo le coccole e le attenzioni che si merita.