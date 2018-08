Running - Corri e divertiti con il Run Happy Tour: ecco le nuove tappe italiane

30/08/2018

Dopo le tappe di Milano, Padova e Firenze nella scorsa primavera, a partire dall’8 settembre torna il Run Happy Tour patrocinato Brooks. Si parte da Torino in corso Cairoli per poi far ritorno a Milano il 15 settembre al Parco Sempione, dopo di che Bologna il 22 settembre in Piazza XX settembre, Roma il 29 settembre al Ponte della Musica, per finire il 13 ottobre a Napoli in Piazza Vittoria.



L’obiettivo è quello di avvicinare i runners italiani alla filosofia di corsa della casa statunitense, dando l’occasione a tutti i runner di provare direttamente “sul campo” le ultimissime novità del marchio. L’evento è gratuito e aperto a tutti: basta registrarsi alla tappa preferita sul sito www.runhappytour.it, scegliere la scarpa da corsa che si vuole testare, e presentarsi nella location scelta alle 17.30 per correre o camminare per 5 km “non convenzionali”.