Roma e Milano, due maratone all'insegna di Kenya ed Etiopia. Ma il solito Calcaterra...

8 aprile 2018

Giorgio Calcaterra ha compiuto a Roma l'ennesima impresa della sua strepitosa carriera di maratoneta. Partito per ultimo, in coda al lunghissimo serpentone dei Fori Imperiali, il campione romano ha poi recuperato quasi tutti gli atleti davanti a lui, arrivando al traguardo in 2 ore 42 minuti e 27 secondi. "Durante la gara ho stretto almeno un centinaio di mani e qualcuno mi ha pure chiesto un selfie, anche se in corsa", ha detto Calcaterra, che ha così voluto percorrere e celebrare i 42,195 km della maratona che ha attraversato la città Eterna. In totale, sono stati 11.730 i maratoneti che hanno tagliato il traguardo di via del Fori Imperiali della Maratona di Roma. E' Angelo Squadrone, il più anziano in corsa con i suoi 89 anni compiuti, ha corso in 7 ore, 13 minuti e 25 secondi. L'irlandese Sadhbh Dalton, l'atleta più giovane in assoluto della gara (20 anni), ha chiuso invece in 4 ore 6 minuti e 12 secondi.